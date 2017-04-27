Team Liquid создала новую команду по League of Legends. Информацией об этом поделился совладелец организации Стив Аранкет в своём аккаунте в «Твиттере».

Сообщается, что новый состав будет состоять из бывших игроков австралийской команды Tainted Minds и Team 8.1.

Состав команды:

Омран «Viper» Шура

Райан «ShorterACE» Нгент

Эндрю «Slooshi» Фэм

Кенет «ExecutionerKen» Танг

Тристан «Cake» Кот-Лалюмьер.

Вскоре команда отправится в Лос-Анджелес, где начнёт подготовку к первым официальным матчам в американской лиге Challenger Series.