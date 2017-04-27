Team Liquid создала новую команду по League of Legends. Информацией об этом поделился совладелец организации Стив Аранкет в своём аккаунте в «Твиттере».
Сообщается, что новый состав будет состоять из бывших игроков австралийской команды Tainted Minds и Team 8.1.
Состав команды:
Омран «Viper» Шура
Райан «ShorterACE» Нгент
Эндрю «Slooshi» Фэм
Кенет «ExecutionerKen» Танг
Тристан «Cake» Кот-Лалюмьер.
Вскоре команда отправится в Лос-Анджелес, где начнёт подготовку к первым официальным матчам в американской лиге Challenger Series.