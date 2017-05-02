У Gambit Esports возникли проблемы с визами перед DreamHack Tours 2017

У состава Gambit Esports по CS:GO возникли проблемы с визами перед турниром DreamHack Tours 2017. Об этом написал капитан команды Даниил «Zeus» Тесленко.

«Мы должны были вылететь в Нью-Йорк, а затем пересесть на другой рейс в Киев. Из-за плохой погоды наш вылет задержали на день, и теперь мы сможем улететь только завтра [2 мая]. Билеты на DreamHack Tours куплены на 5 мая. Нам нужно оформить визы во Францию, поскольку наши шенгенские закончились. Мы понимаем, что получить визы за один день практические невозможно. Такая вот ситуация. Думаем, как поступить дальше», — рассказал Тесленко.

Организаторы турнира пока никак не отреагировали на случившееся.

Соревнования DreamHack Tours 2017 с призовым фондом $ 100 000 запланированы на 6-8 мая. Gambit Esports играет в группе B с G2 Esports, Team EnVyUs и mousesports.

30 апреля команда из СНГ победила в чемпионате DreamHack Austin 2017. В финале состав переиграл бразильцев из Immortals.