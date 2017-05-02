HGG: сборные России и Украины продолжили лидировать на чемпионате по Hearthstone

Завершилась первая серия матчей четвёртой недели чемпионата Hearthstone Global Games. Сборная России переиграла Австралию со счётом 3:2, а Украина разгромила Филиппины (3:0), оформив третью победу подряд.

В других матчах игроки из Нидерландов были сильнее киберспортсменов из Тайланда (3:1), Бельгия потерпела поражение от Малайзии (2:3), а Италия сломила Японию (3:1).

Сборные России и Украины пока сохраняют лидерство в группах C и H. Ни одна из команд пока не проиграла ни одной серии.

3 мая сборная Казахстана встретится с Францией, а Беларусь — со Швецией. Ознакомиться с положением команд в группах и узнать расписание можно на официальном сайте турнира.

Чемпионат по Hearthstone проходит в три стадии. В первом отборочном этапе выступают 48 национальных команд. Из каждой группы выходят по три участника с наилучшими показателями, после чего проводится ещё один групповой этап. По его итогам 16 сборных попадают в плей-офф.