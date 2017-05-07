Vilga: участие трансгендеров в чемпионатах для женщин — читерcтво

Игрок женского состава Team Secret по CS:GO Ксения «Vilga» Клюенкова прокомментировала решение AnyKey допустить до участия на женских турнирах трансгендеров.

«Одна из причин, почему женщин нет на мужской профессиональной сцене — женщины и мужчины по-разному думают, реагируют и принимают решения по игре. Нет ничего плохого в том, что не будучи женщиной называть себя таковой. Но когда трансгендерам позволяют участвовать в чемпионатах только для жещин — это читерство, потому что у мужчин другие гормоны, другой мыслительный процесс, который даст им физическое преимущество в игре против тех, кто родился женщиной» — прокомментировала Клюенкова.

Ранее компания ESL запретила участие команды в которой есть трансгендеры в женском турнире. После этого AnyKey выступила с инициативой, чтобы трансгендеры имели право выступать на женских турнирах.

AnyKey — организация, которая была создана ESL совместно с компанией Intel. Основная задача организации — расширение возможностей для участия в жизни индустрии женщин, а также представителей сексуальных меньшинств.