Маттиас «MSL» Лауридсен: мы собираемся стать лучшими

Капитан датской команды North по Counter-Strike: Global Offensive Маттиас «MSL» Лауридсен дал интервью журналистам портала Dot esports. Маттиас рассказал о результатах на IEM Sydney и поговорил о перспективах коллектива.

«На IEM Sydney—2017 мы попробовали новый подход. Мы тренировались меньше, чем обычно, и хотели посмотреть, как это повлияет на нашу игру за сторону CT. Если в онлайне это подействовало, то на турнире — нет. Как вернёмся, мы целиком посвятим себя подготовке к EPL Season 5. Там мы покажем всё, на что способны.

Если говорить реально — то мы собираемся стать лучшей командой в мире. На мой взгляд, у нас лучшие игроки на планете. Мы уже многое перепробовали, но планируем ещё больше испробовать, когда приедем домой. Бывает так, что некоторые игроки играют хуже. Бывает, что отлично играют один-два игрока, но выкладываться должен весь коллектив», — рассказал MSL.

Напомним, что North не вышла из группового этапа турнира IEM Sydney—2017, заняв 6-7-е места. Следующим крупным турниром для команды станет ESL Pro League Season 5, который пройдёт с 31 мая по 4 июня в американском городе Даллас. Призовой фонд соревнований составит $ 750 тыс.