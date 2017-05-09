Клубы НФЛ приобрели два первых слота в Overwatch League

Activision Blizzard продала первые два слота в Overwatch League. Первыми покупателями стали главы клубов Национальной футбольной лиги — владелец New England Patriots Роберт Крафт и глава Miami Dolphins Стивен Росс. Об этом на своём портале сообщил журналист Ричард Льюис.

Сумма сделки не сообщается, однако известно, что за совершением сделки следил лично глава подразделения Activision Бобби Котик. Также пока не известно, кто будет выступать за футбольные клубы и будут ли они создавать свои собственные киберспортивные подразделения.