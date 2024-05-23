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Завершились съёмки фильма «Злой город» про нашествие хана Батыя

Завершились съёмки фильма «Злой город» про нашествие хана Батыя
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», режиссёр и продюсер Константин Буслов завершил съёмки ленты «Злой город». Картину описывают как масштабный экшен про оборону Козельска от нашествия войска хана Батыя.

По словам Буслова, подготовка съёмок велась почти два года из-за желания создателей ленты построить настоящий Козельск 1238 года.

Подготовка велась почти два года, мы построили настоящий «Козельск» 1238 года, огромный деревянный мост через реку Жиздра, на котором происходят важные события фильма, монгольский стан Батыя из многочисленных юрт – с телегами, арбами, камнемётными машинами, стенобитными таранами, лестницами и всей прочей бытовой утварью того периода.

Главные роли в картине исполнили Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков, Алексей Розин, Максим Белбородов, Полина Чернышёва, Владимир Любимцев, Артём Волобуев, Дмитрий Куличков, Сергей Баталов и Аглая Шиловская.

Лента выйдет осенью.

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