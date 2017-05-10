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Шакил О'Нил появится на обложке «легендарного» издания NBA 2K18

10 мая 2017, среда. 15:48. Киберспорт

Компания 2K Sports анонсировала, что знаменитый в прошлом центровой НБА Шакил О'Нил появится на «легендарном» коллекционном издании игры NBA 2K18.

В состав издания войдут дополнительная внутриигровая валюта, эксклюзивная виртуальная экипировка Шакила О'Нила, несколько бустеров с игрокам, плакат с изображением баскетболиста и многое другое. Всего выйдут два варианта «легендарного» издания — обычное и расширенное.

Обложка расширенного издания:

Также Шакил О'Нил примет участие в рекламной кампании игры. Первый рекламный ролик уже появился в Сети:

Полноценный показ NBA 2K18 должен состояться в рамках выставки E3 2017 в июне. Кто появится на основной обложке игры, будет объявлено позднее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Шакил О'Нил NBA 2K17
Новости. Киберспорт
10 мая 2017, среда
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