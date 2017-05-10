Сергей «starix» Ищук возобновит карьеру игрока в Team Spirit

Организация Team Spirit заключила контракт с бывшим тренером Natus Vincere по CS:GO Сергеем «starix» Ищуком. Украинский специалист продолжит карьеру в качестве игрока и капитана.

По словам менеджера состава по CS:GO Руслана Бугрина, организация рассматривала разные варианты, но подход Ищука к тренировочному процессу импонировал руководству и команде.

«Мы верим, что с приходом Сергея на позицию капитана мы сможем качественно изменить свою игру и подняться на несколько ступеней выше», — говорится в анонсе.

Как утверждает сам киберспортсмен, несмотря на длительный перерыв, сейчас он быстро набирает форму и совсем скоро сможет доказать это в официальных матчах.

29-летний Сергей «starix» Ищук выступал за Natus Vincere в CS 1.6 и CS:GO с января 2010 по март 2015-го. В роли тренера он пробыл в команде два года. В марте 2017-го организация заявила, что расстаётся со специалистом.