Blizzard Activision ответила на слухи вокруг Overwatch League

Компания Blizzard Activision опубликовала официальное письмо, в котором рассказала о процессе создания лиги по Overwatch. По словам игрового разработчика, они просто консультируются с представителями киберспорта и традиционного спорта, а основная цель — создать уникальную беспрецедентную киберспортивную лигу.

«Мы хотим чётко заявить, что наша главная цель — создать захватывающую киберспортивную экосистему в Overwatch, которая воплотится в Overwatch League. Она станет доступной для широкой аудитории и будет полезна для всех участников. Мы проявляем максимальную осторожность при её построении, и как обычно, мы не сообщаем лишней информации, пока не дойдём до нужного этапа, где это будет иметь смысл.

Во вторых, мы хотели бы развеять слухи об игнорировании киберспортивных норм. Лига впитает в себя лучшие элементы киберспорта и традиционных видов спорта. Мы ведём дискуссии с представителями обеих сторон, чтобы создать лигу с беспрецедентной структурой», — сообщается в официальном письме Blizzard.

Ранее киберспортивные команды возмутились из-за условий приобретения слотов в Overwatch League, стоимость которых доходит до $ 20 млн. При этом если команда примет решение о продаже места другой организации, Blizzard получит 25% от итоговой суммы сделки.