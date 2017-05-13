Павел «Картошечка» Павленко стал чемпионом M19 Hearthstone Open

Павел «Картошечка» Павленко обыграл оппонента под никнеймом «Kaa» в финале турнира M19 Hearthstone Open со счетом 4:1. Таким образом, «Картошечка» стал победителем соревнований и получил главный приз в размере 50 тыс. рублей, а также контракт с киберспортивной организацией M19. «Kaa» занял второе место и получил 25 тыс. рублей.

«Если честно, я всё ещё не до конца осознаю случившееся, сложно поверить (смеётся). В дороге очень много над этим думал, но на тот момент было ещё более странное состояние. Победа в этом турнире и контракт с «М19» мотивируют меня двигаться вперёд сильнее, чем когда бы то ни было, поскольку организация позволит мне полностью переключиться на «Hearthstone». Да и сам факт того, что я буду профессионально выступать в киберспортивной дисциплине, очень приятен», — прокомментировал свою победу «Картошечка» в интервью журналистам «M19».

Плей-офф M19 Hearthstone Open прошёл 29 апреля. Общий призовой фонд составил 100 тыс. рублей, в который вошел также контракт с победителем турнира.