Определились последние участники гранд-финала Кубка России по киберспорту — 2017

13 и 14 мая прошли заключительные игры double-elimination по Dota 2 и FIFA 17 в рамках Кубка России по киберспорту — 2017. В ходе них определились последние участники гранд-финала, который пройдёт с 26 по 28 мая в Yota Arena в Москве (вход свободный).

Команды, которые примут участие в гранд-финале:

Dota 2 — Virtus.pro G2A, Team Spirit, Team Empire, Elements Pro Gaming

League of Legends — Elements Pro Gaming, Gambit Academy, Zoff Gaming, CrowCrowd

Hearthstone — zOrg, Rostovmax, Icsm, valtim

FIFA 17 — klenoff, ROX.Tiko91, Aruhito, Ufenok77.

Расписание и программа гранд-финала будут опубликованы позднее. Сетка игр доступна по ссылке

Общий призовой фонд Кубка составляет 7 000 000 руб. Партнёрами Кубка России выступают компания Riot Games и федеральный мобильный оператор Yota.