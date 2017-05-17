Blizzard добавит функцию копирования колод в Hearthstone

Игровой разработчик Blizzard позволит игрокам в Hearthstone обмениваться набором карт в колоде. Теперь все пользователи могут скопировать код колоды и поделиться им со всеми желающими. При использовании этого кода и вставки в игре будет сформирована точная копия набора. При отсутствии необходимых карт у пользователя появится шаблон, где он сможет заменить все недостающие.

Функционал будет доступен на всех клиентах игры, включая планшеты, мобильные телефоны и персональные компьютеры. Точная дата выхода обновления пока неизвестна.