Александр «XBOCT» Дашкевич: они амбициозны, хотят побеждать, зачем им мешать?

Игрок в Dota 2 Александр «XBOCT» Дашкевич прокомментировал уход из состава «Анжи».

«Я ушёл самостоятельно. Я не находил достаточно мотивации, чтобы играть, справляться с ошибками. Всё, что я прошёл шесть лет назад, я не хотел повторять заново. Наверное, чтобы что-то получилось, мне были нужны два олдскульных игрока, которым я полностью доверяю, и два новичка, которые бы подходили к работе с энтузиазмом. А в этой команде я ни с кем не мог найти общий язык. Помимо игры я не мог ни с кем общаться толком, люди или неразговорчивые были, или я просто находился не на их волне. Я решил дать им возможность продолжить путь уже без меня. Они амбициозны, хотят побеждать, зачем им мешать», — сказал киберспортсмен в интервью порталу Cybersport.

По словам Дашкевича, у него нет претензий к менеджменту организации. Когда он объявил об уходе из команды, руководство предлагало остаться в клубе. Однако игрок отказался. Продолжит ли Дашкевич карьеру игрока, пока неизвестно.

«Буду участвовать в аналитике. Собираюсь снова стримить, и, возможно, не только доту, но и всякие сингл-игры. Планирую делать акцент на YouTube. Я много думал над тем, чем хочу заниматься. Если игра такого удовольствия не приносит, то надо искать себе другое занятие. Играть-то мне нравится, но как командная работа и время, которое нужно проводить за игрой, — тут слишком много всего нужно», — отметил игрок.

Александр «XBOCT» Дашкевич присоединился к составу «Анжи» по Dota 2 в марте 2017 года. Киберспортсмен сформировал команду, где играл сначала на позиции керри, а затем выполнял роль оффлейнера.