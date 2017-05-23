Холдинг Алишера Усманова запустил стриминговый сервис Looch.tv

Холдинг ESforce запустил стриминговый сервис для игр Looch.tv, пишут «Известия». Сейчас проект находится в тестовом режиме.

По функционалу и принципу работы Looch.tv напоминает Twitch.tv. Зритель выбирает стримера или понравившуюся игру, после чего попадёт на страницу с активными каналами. Также любой пользователь может создать свой канал и запустить трансляцию.

Как утверждают создатели платформы, сервис должен «сделать монетизацию и поддержку стримеров более простой и интуитивной, чем у конкурентов». Looch создана компанией «Виста Медиа». Структура входит в холдинг ESforce.

В октябре 2015 года бизнесмен Алишер Усманова вложил до 100 млн долларов в киберспортивную организацию Virtus.pro. После инвестиций и реструктуризации образовался холдинг ESforce. Основным владельцем структуры является фонд Усманова USM Holdings.