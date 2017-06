Участник студенческого чемпионата Heroes of the Dorm присоединился к Freedom

Участник студенческого чемпионата Heroes of the Dorm Юсуф «Kure» Сунка присоединился к составу Team Freedom по Heroes of the Storm. Об этом говорится на сайте команды.

Американский киберспортсмен заменил Закери «Insomnia» Хакера. Киберспортсмен оставил команду после поражения на HGC North America Pro League. На турнире Team Freedom заняла четвёртую строчку, уступив в полуфинале будущим победителям Team 8 со счётом 0:3.

Юсуф «Kure» Сунка дважды выступал за состав Team Blaze в 2015 и 2016 годах. После этого он представлял техасский университет среди студенческих команд на турнире Heroes of the Dorm. В финале его состав потерпел поражение от пятёрки игроков из Аризоны.