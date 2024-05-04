Трилогия «Бегущий в лабиринте» получит перезапуск с новым сюжетом

Как сообщает The Hollywood Reporter, кинокомпания 20th Century Studios готовит полноценный перезапуск трилогии «Бегущий в лабиринте», собравшей в прокате около $ 950 млн. Режиссёр оригинальных фильмов Уэс Болл выступит продюсером будущего произведения, даты выхода у ленты пока нет.

Сценаристом перезапуска может выступить Джек Паглен — он работал над «Превосходством» с Джонни Деппом и был одним из авторов сюжета «Чужого: Завет». Отмечается, что будущий фильм не будет рассказывать ту же историю: 20th Century Studios планирует продолжить сюжет киновселенной, используя сильные стороны оригинальной трилогии.

Трилогия «Бегущий в лабиринте» выходила с 2014 по 2018 годы и рассказывала о подростке Томасе, который оказывается в замкнутом пространстве среди своих сверстников, потеряв память. Юноши пытаются покинуть загадочный Лабиринт, но не могут этого сделать, поскольку в нём обитают чудовища гриверы, а его конструкция постоянно меняется.