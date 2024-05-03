Россиянин Абдулхалик degster Гасанов присоединится к составу HEROIC по CS 2 — инсайдер

Российский киберспортсмен по Counter-Strike 2 Абдулхалик degster Гасанов может стать игроком датско-норвежского клуба HEROIC. Об этом рассказал инсайдер Алексей OverDrive Бирюков.

По словам инсайдера, россиянин подписал контракт с клубом несколько недель назад, однако эта информация не афишировалась, так как на данный момент активный состав HEROIC выступает на турнире ESL Pro League Season 19 с призовым фондом $ 750 тыс. Предполагается, что Гасанов заменит в ростере датчанина Нико nicoodoz Тамджиди.

Последней командой degster была европейская OG, но в июне 2023 года киберспортсмен был переведён в запас коллектива. Что касается HEROIC, сейчас состав выступает в групповой стадии ESL Pro League S19, борясь за выход в плей-офф чемпионата.