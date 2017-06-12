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Microsoft раскрыла название новой консоли и объявила её дату выпуска

12 июня 2017, понедельник. 00:31. Киберспорт

Новая игровая консоль от Microsoft будет называться Xbox One X. Об этом заявил глава игрового подразделения компании Фил Спенсер на конференции в рамках выставки E3 2017. До сих разработчики называли приставку Project Scorpio.

Самая мощная на текущий момент игровая консоль увидит свет 7 ноября 2017 года. Устройство оснащено графическим процессором производительностью 6 терафлопс с пропускной способностью памяти 326 ГБ/с и будет выдавать картинку с разрешением 4К. Анонс Project Scorpio состоялся на выставке E3 2016.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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