ESL и Intel объявили о создании премии для команд по CS:GO в $ 1 млн

Electronic Sports League и компания Intel объявили о создании премии для команд в $ 1 млн. Анонс сделали в ходе игровой выставки E3.

Сообщается, что Intel предоставит ESL оборудования для стриминга, а также выступит в качестве спонсора премии по Counter-Strike: Global Offensive под названием Intel Grand Slam. Её получит команда, которая в течение одного года сможет стать победителем четырёх турниров серии Intel Extreme Masters и DreamHack.

Ранее ESL объявила о начале сотрудничества с социальной сетью «Фейсбук».