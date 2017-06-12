Для XCOM 2 выпустят дополнение War of the Chosen

Студия Firaxis Games анонсировала дополнение для XCOM 2 под названием War of the Chosen. Показ дебютного трейлера состоялся на конференции PC Gaming Show.

Дополнение добавит три новые фракции и лидеров, которые нападут на Землю, классы, а также сюжетную линию. Разработчики уверяют, что DLC будет в два раза больше предыдущих. Оно выйдет 29 августа на PC, Xbox One и PS4.

XCOM 2 — тактическая игра с ролевыми элементами. По сюжету армия пришельцев победила войска людей и захватила Землю. Однако спецподразделение XCOM возобновила деятельность, чтобы предотвратить исполнение зловещего плана инопланетян.