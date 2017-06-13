Анонсирована Beyond Good & Evil 2

Компания Ubisoft анонсировала Beyond Good & Evil 2 на собственной конференции во время выставки E3 2017.

События игры развернутся до рождения Джейд, главной героини первой части, в XXIV веке в солнечной системе под названием System 3. По сюжету это место, куда мигрировали люди со «Старой Земли». Количество ресурсов ограничено, а за остатки борются частные компании.

Французский геймдизайнер Мишель Ансель назвал Beyond Good & Evil 2 «научно-фантастической космической оперой, где игроки бьются за свободу».

Когда и на каких платформах появится Beyond Good & Evil 2, не уточняется.

Первая часть серии вышла в ноябре 2003 года. Слухи о разработке продолжения начали ходить с 2007 года, однако официальный анонс состоялся спустя 14 лет.