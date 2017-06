Результаты третьего игрового дня на HotS Mid Season Brawl 2017

На турнире HotS Global Championship Mid Season Brawl 2017 по Heroes of the Storm завершился третий игровой день. По его результатам MVP Black и Fnatic закрепили своё превосходство в группе A. Представители MVP одержали две победы — над DeadlyKittens и Nomia. Шведские игроки из Fnatic обыграли Roll20 esports и всё ещё не проиграли ни одной карты на турнире. Аутсайдерами группы остались DeadlyKittens и Super Perfect Team.



Во второй группе китайский коллектив eStar Gaming закрепил своё лидерство победой над Tempo Storm. Dignitas одержала победу над Soul Tortures, а L5 оказалась сильнее, чем RED Canids. В итоге команды сохранили за собой 2-е и 3-е место соответственно. Tempo Storm замкнула четвёрку лидеров, несмотря на поражение от eStar.



Heroes of the Storm Global Championship Mid-Season Brawl проходит в городе Йёнчёпинг (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.