Mousesports остановилась на четвёртой строчке Galaxy Battles

Завершился второй игровой день турнира Galaxy Battles по Dota 2. По его результатам соревнования покинули 5 коллективов.



Последние строчки турнирной таблицы заняли Infamous и Happy Feet, которые заработали по $ 4 500. На раунд дальше прошли IG.Vitality и Vici Gaming. Им достанется по $ 9 тыс. В матче за попадание в топ-3 чемпионата TNC Peo Team была сильнее Mousesports. Серия завершилась со счётом 2:0. Греческая команда завершила выступление на 4-й строчке и получит $ 13,5 тыс.



17 июня на чемпионате пройдут два матча. Сначала в верхней сетке за выход в гранд-финал сыграют Newbee и Planet Odd. Затем второе место в финале турнира разыграет TNC с проигравшим этой пары. Ориентировочно матчи стартуют в 5:00 по московскому времени.