Илья «Lil» Ильюк: я запретил маме работать и полностью её обеспечиваю

Портал «Советский спорт» взял интервью у игрока команды Virtus.pro по Dota 2 Ильи «Lil» Ильюка. Lil рассказал о своей семье и о том, как начиналась его киберспортивная карьера.



«Меня очень сильно ограничивали от компьютера. «В начале карьеры» — сложно это назвать карьерой, потому что я потратил на игру примерно 10 лет. Первые семь лет я просто играл ради удовольствия, а потом я пришёл к тому, что мне нужна какая-то отдача от игры, и тогда у меня началась карьера.



Когда я принёс первые деньги, меня резко все начали поддерживать. Это были небольшие деньги, это был первый турнир в Москве, на котором я заработал 20 тыс. долларов. На тот момент это были очень хорошие деньги, и с того момента меня очень сильно стали поддерживать, а так, с детства очень ограничивали. Забавно наблюдать, когда все мои родственники смотрят мои игры, начиная от бабушек и каких-то родственников, с которыми я никогда не был близок, и постоянно забавно слышать: «Извини, Илюша, я была неправа, что тебя когда-то так ограничивала». Все мои родственники сейчас очень гордятся мной.



Cейчас я все деньги вкладываю в свой семейный бизнес, и там постоянно деньги в обороте. Я постоянно помогаю всем своим родным и близким, я запретил маме работать и полностью её обеспечиваю. Очень часто даю деньги на благотворительность, то есть на лечение больных деток. Я больше концентрируюсь на будущем.



Сейчас главная моя цель в доте — выиграть The International. Это сложно назвать целью, что я дальше скажу. Цель — просто жить и чтобы всё продолжалось так, как есть в плане команды. Я не играю ради титулов и ради денег. Я играю ради игры и ради атмосферы, того, что испытываю, когда нахожусь рядом со своими друзьями, со своей командой», — рассказал Илья.



Команда Virtus.pro получила прямое приглашение на турнир The International 2017. Ранее российско-украинский коллектив занял второе место на The Kiev Major и одержал победу на турнире The Summit 7.