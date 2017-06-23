Компания Blizzard обновила систему хайлайтов в Overwatch. Об этом в подкасте рассказал руководитель проекта Джеф Каплан.

«Теперь для сохранения хайлайта надо просто нажать на клавишу. На PC есть возможность назначить сразу несколько клавиш для разных моментов. Вы нажимаете их — и фрагмент с хайлайтом попадает в раздел «Недавние». Также в разделе лучших моментов будут не только пять моментов, которые выбираются системой автоматически, но и недавно сохраненные моменты, которых может быть не более 32», — рассказал Каплан.

Overwatch — компьютерная игра в жанре «шутер от первого лица», разработанная компанией Blizzard Entertainment.