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Абед «Abed» Юсоп первым в мире взял отметку в 10 000 MMR

26 июня 2017, понедельник. 07:28. Киберспорт

Абед «Abed» Юсоп первым в мире заработал 10 000 очков в личный рейтинг. Он взял эту отметку на американском сервере.

В решающей карте несколько соперников Юсопа покинули игру после второй минуты. Также, по утверждению наблюдателей, около 500 MMR Abed заработал, играя против своих тиммейтов из Digital Chaos.

Ранее ближе всего к этой отметке подбирался Чжан «Paparazi» Ченжун. Сейчас на его счету 9481 MMR.

Предыдущую крупную отметку в 9000 MMR покорил игрок Team Liquid Амер «Miracle» аль-Баркави. Это случилось во время LAN-финала первого сезона Epicenter по Dota 2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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