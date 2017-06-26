Абед «Abed» Юсоп первым в мире взял отметку в 10 000 MMR

Абед «Abed» Юсоп первым в мире заработал 10 000 очков в личный рейтинг. Он взял эту отметку на американском сервере.



В решающей карте несколько соперников Юсопа покинули игру после второй минуты. Также, по утверждению наблюдателей, около 500 MMR Abed заработал, играя против своих тиммейтов из Digital Chaos.



Ранее ближе всего к этой отметке подбирался Чжан «Paparazi» Ченжун. Сейчас на его счету 9481 MMR.



Предыдущую крупную отметку в 9000 MMR покорил игрок Team Liquid Амер «Miracle» аль-Баркави. Это случилось во время LAN-финала первого сезона Epicenter по Dota 2.