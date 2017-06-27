TI7: LGD Gaming и IG.Vitality вышли в лидеры группового этапа

Завершился первый игровой день квалификации на The International 7 в Китае. По его результатам в лидеры вышли LGD Gaming и IG.Vitality. Команды заработали по три победы и потерпели только одно поражение.



Также три очка за первый день получила CDEC Gaming, но проиграла ещё два матча. Нижнюю позицию в группе предварительно занимает Team VG.J, на счету которой только одна победа и три поражения.



Заключительные матчи групповой стадии в Китае пройдут 28 июня. Лучшая команда на этом этапе заработает путёвку на The International 7. Ещё четыре участника отправятся в плей-офф квалификации.