Ронни «ryx» Билицки и Ариа «arya» Хекмат покинули состав Splyce по CS:GO

Два игрока состава Splyce по Counter-Strike: Global Offensive покинули организацию — Ронни «ryx» Билицки и Ариа «arya» Хекмат. Об этом сообщает HLTV.org. По мнению ryx, причиной удаления стал конфликт с владельцем команды.



«Безусловно, это худшая ситуация из всех, что я переживал в киберспортивной организации. Мой уход происходит по решению менеджмента. Это не связано с моей игрой или коллективом. Марти (владелец Splyce) невзлюбил меня с самого начала. В один момент я подумал, что мы решили наши проблемы, но, очевидно, я ошибался», — говорится в заявлении ryx.



Менеджмент команды пока не сообщил, кто заменит ушедших игроков.



Состав Splyce по CS:GO:



— Дэниель roca Густаферри

— Кори Semphis Фрисен

— Тайлер Drone Джонсон.