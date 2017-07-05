ESL One: Cologne: Ninjas in Pyjamas и OpTic Gaming возглавили группу

Завершились два раунда турнира ESL One: Cologne 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. По их итогам группу с двумя победами возглавили Ninjas in Pyjamas, OpTic Gaming, mousesports и Team Liquid.

Результаты первого дня турнира

Матчи второго дня соревнований начнутся в 13:00 по московскому времени. По итогам жеребьёвки образовались следующие пары.

ESL One: Cologne проходит по швейцарской системе. Согласно формату, первые две команды с тремя победами попадут на турнир. В то же время две команды с тремя поражениями покинут квалификационный этап.

ESL One Cologne 2017 проходит с 4 по 9 июля в Кёльне (Германия). В турнире принимают участие 16 коллективов, которые разделят призовой фонд в размере $ 250 тыс.