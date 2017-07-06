ESL One: Cologne: Ninjas in Pyjamas и Team Liquid вышли в плей-офф

Завершился второй день турнира ESL One: Cologne 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. По его итогам, одержав три победы, в плей-офф вышли Ninjas in Pyjamas и Team Liquid.

В то же время турнир покинули Virtus.pro и TyLoo, проиграв все матчи.

Результаты второго игрового дня

Матчи третьего дня соревнований начнутся в 13:00 по московскому времени. По итогам жеребьёвки образовались следующие пары:

ESL One Cologne 2017 проходит с 4 по 9 июля в Кёльне (Германия). В турнире принимают участие 16 коллективов, которые разделят призовой фонд в размере $ 250 тыс.