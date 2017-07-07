Открыто голосование за участников Матча всех звёзд на The International 7

Во внутриигровом компендиуме к The International 7 по Dota 2 открылось голосование за участников Матча всех звёзд. Об этом компания Valve сообщила в блоге на официальном сайте игры.



В All-Star примут участие 10 игроков. Они сыграют стандартный матч 5v5 в Captain's Mode. Победителям встречи достанется приз в размере $ 100 тыс.



В голосовании могут принять участие все владельцы Боевого Пропуска. Им необходимо выбрать 10 киберспортсменов из 90 участников турнира.



Основная стадия The International 7 пройдёт с 7 по 12 августа в Сиэтле. В какой именно день состоится Матч всех звёзд, пока неизвестно.