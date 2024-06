Мы дарим Ghost of Tsushima на ПК или игру на выбор — условия очень простые

Совсем недавно на ПК вышла Ghost of Tsushima — один из самых примечательных бывших эксклюзивов PlayStation. В честь этого мы запустили розыгрыш сразу двух копий экшена, которые можно выиграть в нашем телеграм-канале.

Условия для возможной победы очень простые:

Быть подписчиком паблика Чемп.Play в «Телеграме». Нажать кнопку «Хочу игру!» под этим постом по ссылке.

Итоги розыгрыша мы подведём вечером 21 июня. Два победителя получат ключ Ghost of Tsushima для ПК в Steam. Однако если счастливчик не захочет играть в «Призрака Цусимы», то он сможет выбрать любую другую игру на любую платформу. Это может быть, например, аддон Shador of the Erdtree для Elden Ring.

Дерзайте — и пусть именно вам улыбнётся удача.