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Мы дарим Ghost of Tsushima на ПК или игру на выбор — условия очень простые

Мы дарим Ghost of Tsushima на ПК или игру на выбор — условия очень простые
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Совсем недавно на ПК вышла Ghost of Tsushima — один из самых примечательных бывших эксклюзивов PlayStation. В честь этого мы запустили розыгрыш сразу двух копий экшена, которые можно выиграть в нашем телеграм-канале.

Условия для возможной победы очень простые:

  1. Быть подписчиком паблика Чемп.Play в «Телеграме».
  2. Нажать кнопку «Хочу игру!» под этим постом по ссылке.

Итоги розыгрыша мы подведём вечером 21 июня. Два победителя получат ключ Ghost of Tsushima для ПК в Steam. Однако если счастливчик не захочет играть в «Призрака Цусимы», то он сможет выбрать любую другую игру на любую платформу. Это может быть, например, аддон Shador of the Erdtree для Elden Ring.

Дерзайте — и пусть именно вам улыбнётся удача.

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