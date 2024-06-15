Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рассел Кроу не стал играть Арагона во «Властелине колец» после общения с Питером Джексоном

Рассел Кроу не стал играть Арагона во «Властелине колец» после общения с Питером Джексоном
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно оскароносный актёр Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума») пообщался с журналистами британского издания GQ. В ходе разговора артист признался, что отказался от роли Арагона во «Властелине колец» после общения с Питером Джексоном.

По его словам, во время разговора с постановщиком у него возникло ощущение, что Джексон уже приметил другого претендента.

Видео доступно на YouTube-канале British GQ. Права на видео принадлежат GQ.

Я разговаривал с Питером Джексоном по телефону, и он не говорил тех вещей, которые говорят режиссёры, если они действительно хотят привлечь вас к проекту. У меня возникло ощущение, что у Джексона уже есть на примете кто-то другой на данную роль. А я, согласившись, только помешаю его планам.

Премьера нового фильма по «Властелину колец" с подзаголовком «Охота на Голлума» запланирована на 2026 год. Точная дата выхода пока неизвестна.

Материалы по теме
Фото
Появились первые кадры мультфильма по «Властелину колец» в аниме-стиле
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android