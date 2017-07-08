Newbee обыграла OG на MDL 2017 по Dota 2

Команда Newbee обыграла коллектив OG в третьем раунде нижней сетки турнира Mars Dota 2 League 2017 по Dota 2 со счетом 2:0. Таким образом, Newbee вышла в финал лузеров. OG заняла четвертое место и получила $ 18,75 тыс.



В следующем раунде Newbee предстоит встретиться с LGD Gaming. Матч состоится 9 июля в 7:00 по московскому времени. Победитель отправится в гранд-финал, чтобы сразиться за титул чемпиона с LGD Forever Young.



Mars Dota 2 League 2017 проходит в китайском городе Ухань. Призовой фонд составляет $ 250 тыс.