Максим Беднарский покинул пост генерального директора HellRaisers

Максим Беднарский покинул пост генерального директора организации HellRaisers. Об этом он сообщил на портале reddit.

«Cегодня я принял решение продолжить киберспортивную карьеру в другом месте. Прежде всего, я поеду в свой первый отпуск с 2014 года. А уже после этого буду подыскивать себе место в другой организации, где я смог бы занять позицию генерального директора или одну из управляющих должностей», — заявил Беднарский.

Также он отметил, что его решение не связано c последними результатами состава организации по Counter-Strike: Global Offensive.

HellRaisers была основана 9 марта 2014 года бывшими игроками Astana Dragons. За свою историю организация имела составы по CS:GO, Dota 2, Hearthstone: Heroes of Warcraft и World of Tanks.