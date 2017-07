Турнир The International 2017 установил новый рекорд по призовому фонду в киберспорте. За 68 дней соревнования сумма увеличилась на $ 19,172 млн. Таким образом, общий призовой фонд составил $ 20,772 млн. Сборы будут продолжаться до 12 августа. Предыдущий рекорд принадлежал The International 2016, который за 89 дней собрал сумму размером $ 20,77 млн.



В предстоящем турнире примут участие 18 коллективов, шесть из которых получили приглашения. Оставшиеся 12 участников были отобраны через региональные квалификации.



The International 2017 пройдёт с 7 по 12 августа, в Key Arena, в американском городе Сиэтле.