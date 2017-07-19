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Основатель Game Show покинул компанию ради нового проекта

19 июля 2017, среда. 18:06. Киберспорт

Основатель компании Game Show Алексей Бурдыко принял решение покинуть холдинг для того, чтобы развивать другой собственный проект. Новым руководителем холдинга станет Юрий Бородин, который ранее был главой регионального подразделения компании IGG в России и странах СНГ и издателем игр в игровом подразделении Mail.ru Group. Об этом сообщается в пресс-релизе Game Show.

Компания Game Show была основана Алексеем Бурдыко в 2010 году и стала первой в сфере киберспорта на территории России и стран СНГ. За семь лет работы компания превратилась в холдинг и запустила телеканал киберспортивных трансляций Game Show TV, игровую платформу GSL.TV и серию турниров Game Show Open, а также провела порядка 35 киберфестивалей TECHLABS CUP и дважды привозила франшизу фестиваля DreamHack в Россию. Game Show удалось реализовать первые в России и СНГ киберспортивные турниры для таких крупных издателей, как Electronic Arts, Riot Games, Wargaming, и провести более 10 международных и два межконтинентальных турнира Game Show Global Esports Cup по Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2, общий призовой фонд которых составил $ 500 тыс.

«Семь лет для любого бизнеса – это большой срок, особенно для такой динамичной сферы, как киберспорт, – прокомментировал свой уход из компании Алексей Бурдыко. – Мы собирали стадионы по 8000 человек около 5 лет назад, когда каждому спонсору или партнёру приходилось очень долго рассказывать о существовании киберспортивной индустрии. Однако на текущий момент мне не хватает вызовов, которые были в киберспорте те самые пять лет назад. И я чётко вижу новые сферы, в которых я могу применить свой опыт в киберспортивной сфере, и снова почувствовать драйв от возможности создать что-то нужное и интересное на новых для себя рынках».

Новый генеральный директор компании Юрий Бородин имеет 12-летний опыт управления проектами в сферах онлайна, мобайла и гейминга, а также успешный опыт запуска мобильных и онлайн-игр, таких как Lords Mobile, Castle Clash, Archeage, Perfect World, Crossfire и других. Помимо этого Бородин руководил запуском самой успешной в СНГ MMOFPS Warface.

«Передо мной сейчас стоят амбициозные и интересные задачи, – отметил Юрий Бородин. – Я надеюсь, что мой опыт и знания помогут Game Show укрепить свои позиции и реализовать потенциал роста. Первоочередными задачами для меня являются выплаты долгов, модернизация платформы GSL.TV, новый виток киберспортивных мероприятий и реализация основных направлений нашего бизнес-плана».

В июле текущего года игровой холдинг Game Show привлёк $ 3,5 млн от инвесторов прошлых раундов. Сообщалось, что эти средства будут направлены на реализацию новой стратегии развития и на реструктуризацию компании.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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