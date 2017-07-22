Игроки Infamous получили визы для поездки на The International 7

Игроки перуанской команды Infamous оформили документы для поездки на The International. Об этом представители организации сообщили на официальной странице команды в «Фейсбуке».



Для помощи в оформлении виз коллектив обратился к помощи местного правительства. Также команда посетила посла США в Перу Брайана Ничолса и рассказала о региональной киберспортивной сцене.



Infamous стала победителем южноамериканской квалификации на The International 7. В финале отборов коллектив обыграл бразильцев из SG e-sports со счётом 3:0. Infamous станет первой перуанской командой, которая примет участие в крупнейшем турнире по Dota 2.