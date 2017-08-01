Марк «March3llo» Авербух: новая система — это большой удар по Dota-сцене

Директор по развитию Epic Esports Events Марк «March3llo» Авербух высказал в мессенджере «Телеграм» своё мнение об анонсе турниров на предстоящий игровой сезон. По мнению Марка, Valve очень халатно отнеслись к системе организации турниров в предстоящем году, и сцену ждёт перенасыщение соревнованиями.



«Нас ждёт сильный перегрев сцены. За это надо сказать спасибо сами знаете кому — за то, что, вероятно, статус Major был выдан всем, кто поставил полмиллиона в призы и заявил 6 отборочных туров. Оправдать 11 Major и 11 Minor я могу только отсутствием селекции.



Когда я готовил заявку на турнир, то предполагал, что будет какой-то отбор, понимание того, что не может быть больше 4 Major турниров и 8 Minor, хотя бы для того, чтобы их отборочные не пересекались. Если пойти дальше, то можно сказать, что статус Major должен выигрываться в жёстком тендере за действительно потрясающие предложения, чтобы турнирные операторы дрались за это право и постоянно двигали планку качества вверх, а не вниз.



Честно скажу, это будет настолько дикий удар по сцене, что уж лучше бы они оставили проведение всех Major за PGL. Зрительский интерес упадет, игроки, которые рискнут участвовать на 2-3 турнирах подряд, посадят своё здоровье из-за постоянной смены часовых поясов и перенапряжения организма, ценность спонсорских пакетов упадёт, потому что Major перестанет быть эксклюзивным продуктом. И это только то, что лежит на поверхности», — прокомментировал новости March3llo.



Ранее Мэтью «Cyborgmatt» Бэйли опубликовал в «Твиттере» расписание турниров на соревновательный сезон-2017/18. Согласно новому распорядку в предстоящем году пройдёт 11 мэйджоров и столько же майнорных турниров.