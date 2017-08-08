Мартин «STYKO» Стик стал игроком mousesports

Стрелок HellRaisers Мартин «STYKO» Стик подписал контракт с немецкой организацией mousesports. Клуб из СНГ официально подтвердил трансфер.

«Я очень благодарен организации HellRaisers за возможность осуществить свою мечту, так как они предложили мне мой первый контракт в киберспорте. Они дали мне шанс, и мы были семьёй на протяжении почти двух лет. Не могу подробно описать, что я сейчас чувствую, потому что это всё кажется нереальным», — отметил словацкий киберспортсмен.

Кто займёт место игрока в HellRaisers, пока неизвестно.

О переходе Мартина Стика сообщили ещё 7 августа порталы Slingshot и Flickshot. В составе он заменил Дениса «denis» Ховелля.

Состав mousesports: