Артур «Arteezy» Бабаев: независимо от результатов команда останется вместе

После окончания группового этапа The International 2017 игрок команды Evil Geniuses по Dota 2 Артур «Arteezy» Бабаев дал интервью журналистам портала StarLadder. В нём Артур рассказал о запоминающихся моментах группового этапа, ожиданиях от турнира, а также обсудил будущее своего коллектива после соревнований.



«Самым удивительным стало то, что OG не прошли в верхнюю сетку, хотя все ожидали от них хороших результатов. Также все ожидали хорошей игры от LGD и LGD.FY, но они превзошли все ожидания и разнесли всех на групповой стадии. Лично для меня это много значит. Я горд за них, потому что мне всегда нравится наблюдать за успехом андердогов.



На The International 2014 у меня возникало чувство, будто мы выиграем его. Тогда мы легко обыграли Team DK в сетке виннеров, и вот сейчас снова это чувство. Я даже могу визуализировать наш путь до финала. Не думаю, что мы можем кому то проиграть. Я скорее думаю так: мы справимся с этой командой, а затем с этими и с этими.



Независимо от результата на TI7 я думаю, никаких изменений не последует. Мы идеальная команда, и меня удивили бы любые перемены, но всё может случиться по окончании турнира. В случае поражения люди начнут обсуждать и предлагать какие-то изменения, но я не думаю, что они будут», — рассказал Arteezy.



Evil Geniuses заняла третье место в турнирной таблице группового этапа. В первом раунде плей-офф коллектив уступил китайской команде Newbee со счётом 0:2. Следующим соперником EG в нижней сетке станет Team Empire. Матч начнётся 9 августа в 3:00 по московскому времени.