Василий Уткин: Miracle имеет все шансы впасть в тильт

Футбольный комментатор Василий Уткин сделал прогноз на матч Team Liquid с Team Empire.

«Империя» катком проехалась по Cloud 9, по чемпионским EG — и теперь их ждёт Kuroky (капитан Team Liquid Куро Салехи Тахасоми), если вы понимаете, о чём я. Team Liquid испытывает те же проблемы с восприятием реальности на драфте, что и поверженные «Империей» команды.

Да, это жёстко, но fn (Ростислав Лозовой), который впервые приехал на The International, не проигрывает мид. Если ему не смог оказать сопротивление SumaiL (Сумаил Хассан из Evil Geniuses), то, полагаю, что и Miracle (Амер аль-Баркави) имеет все шансы впасть в тильт.

Если добавить к этому, что Рома Resolution (Роман Фоминок) разваливает любые кабины на любом герое, то Liquid к этому тоже не готовы», — сказал Уткин в видео.

Матч Team Liquid против Team Empire начнётся 10 августа в 20:00 по московскому времени.