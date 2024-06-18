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Второй сезон сериала «Зимородок» покажут в России по телевизору

Второй сезон сериала «Зимородок» покажут в России по телевизору
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Телеканал НТВ объявил, что покажет второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок».

Премьера состоится в следующую субботу, 29 июня, в 13:00 мск. Сколько серий будут показывать каждый день и как быстро покажут весь сезон, пока неизвестно.

Напомним, первый сезон «Зимородка» НТВ показывал по будням — теперь же популярный проект с Афрой Сарачоглу и Мертом Рамазаном Демиром, видимо, переедет на выходные. При этом продолжение сериала уже можно полностью посмотреть в российских онлайн-кинотеатрах.

Ранее стало известно, что сразу четыре актёра не стали продлевать контракты после второго сезона: это значит, что их герои не появятся в продолжении «Зимородка», которое должно выйти уже в сентябре.

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