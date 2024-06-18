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Мел Гибсон всё-таки снимет «Смертельное оружие 5» — последняя часть вышла 26 лет назад

Мел Гибсон всё-таки снимет «Смертельное оружие 5» — последняя часть вышла 26 лет назад
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Легендарный актёр и режиссёр Мел Гибсон подтвердил планы студии Warner Bros снять продолжение фильма «Смертельное оружие», где он исполнит главную роль и займёт позицию постановщика.

Об этом Гибсон рассказал во время подкаста, отметив вклад в серию сценариста Ричарда Доннера.

Я собираюсь снять пятую часть «Смертельного оружия». Как вы знаете, Ричард Доннер, который участвовал в остальных фильмах, к сожалению, скончался — он был моим хорошим другом и как бы поручил мне нести этот флаг дальше, так что для меня будет честью сделать это. Он хорошо проработал сценарий, поэтому мы используем то, что было, и продолжаем работать с этим.

«Смертельное оружие» — серия фильмов о двух друзьях-полицейских (их исполнили Мэл Гибсон и Дэнни Гловер), вышедшая с 1987 по 1998 годы. Инсайдеры предполагают, что съёмки новой части могут пройти осенью, когда у Гибсона будет свободное время.

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