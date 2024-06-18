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Третий сезон сериала Медведь (2024) с Джереми Алленом Уайтом: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода третьего сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом
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Уже 27 июня на телеканале FX и онлайн-сервисе Hulu состоится премьера третьего сезона сериала «Медведь» со звездой «Бесстыжих» Джереми Алленом Уайтом. Шоу продолжит историю молодого шеф-повара, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

По сложившейся традиции все десять эпизодов выйдут в один день — 27 июня. При этом четвёртый сезон будет уже не за горами: СМИ сообщают, что его снимали одновременно с третьим.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Медведь»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 июня
2-я серия27 июня
3-я серия27 июня
4-я серия27 июня
5-я серия27 июня
6-я серия27 июня
7-я серия27 июня
8-я серия27 июня
9-я серия27 июня
10-я серия27 июня
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