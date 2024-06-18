Расписание выхода третьего сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом

Уже 27 июня на телеканале FX и онлайн-сервисе Hulu состоится премьера третьего сезона сериала «Медведь» со звездой «Бесстыжих» Джереми Алленом Уайтом. Шоу продолжит историю молодого шеф-повара, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.
По сложившейся традиции все десять эпизодов выйдут в один день — 27 июня. При этом четвёртый сезон будет уже не за горами: СМИ сообщают, что его снимали одновременно с третьим.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Медведь»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 июня
|2-я серия
|27 июня
|3-я серия
|27 июня
|4-я серия
|27 июня
|5-я серия
|27 июня
|6-я серия
|27 июня
|7-я серия
|27 июня
|8-я серия
|27 июня
|9-я серия
|27 июня
|10-я серия
|27 июня