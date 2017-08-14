Алексей «Solo» Березин: мы остаёмся вместе

Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей «Solo» Березин разъяснил ситуацию по поводу будущего команды.

«Это был сложный турнир. Не всё у нас получилось. На самом деле ничего страшного не произошло. Проиграли мы сильным командам — финалистам «лузеров» (командам из нижней сетки The International 7: Team Liquid и LGD.Forever Young). Мы остаёмся вместе. Даже не думали о том, чтобы кого-то «кикать», что-то менять. Наша сила в нашей сплоченности. Не просто команда — мы уже семья. Для первого года игры вместе результат вполне нормальный, и будет только лучше», — сказал Березин в видео, опубликованном на youtube-канале команды.

Virtus.pro заняла 6-5-е места на The International 7 и заработала $ 1 109 655.