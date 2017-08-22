Дмитрий «Droog» Чумаченко: Dendi – последний оплот любви к Na`Vi

Комментатор студии SLTV Дмитрий «Droog» Чумаченко поделился своим мнением о возможном уходе Dendi из Natus Vincere.

«Dendi в составе Natus Vincere – это последний оплот любви к данному коллективу. Если вдруг Dendi покинет состав, я не очень пойму, почему «Na'Vi Дави» и за что этот состав можно самоотверженно любить, – отметил Droog. – Я считаю, что Dendi должен играть, пока у него есть силы и желание. И за него будут болеть. Если вдруг он уйдёт, то не понимаю, на чём будет строиться интерес к команде».

Ранее генеральный директор Natus Vincere Евгений Золотарёв заявил в интервью, что организация рассматривает вариант кардинального изменения состава по Dota 2.