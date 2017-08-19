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Евгений Золотарёв: киберспорт — это сложнопрогнозируемая вещь

19 августа 2017, суббота. 16:15 Киберспорт

Глава команды Natus Vincere Евгений Золотарёв дал интервью журналистам портала Gameinside.ua. В нём Евгений рассказал о проблемах киберспортивного устройства, о переходе Даниила «Zeus» Тесленко в состав по CS:GO и о планах по набору игроков в Dota 2.

«Киберспорт — это сложнопрогнозируемая вещь. Приведу пример с Dota 2. То, что мы дали последнему составу — это в разы больше, нежели они получали до этого. Я не говорю о денежной составляющей. Я говорю о буткемпах, психологах, физической нагрузке, залах, велосипедах, в баскетболе, футболе. Мы работали с составом в гораздо больших объёмах, чем раньше. У нас появился дом — уверен, что у других клубов нет аналогичных домов. То есть это и место, оторванное от цивилизации, где ты можешь сконцентрироваться, и все условия для тренировок. Опять же, дотеры работали две недели, упорно работали с психологом, и оно дало результат, но краткосрочный. Они выиграли все квалификации и прошли на все турниры, на которые отбирались. То, что случилось потом — где-то там надломились, где-то перестали опять в себя верить. К сожалению, есть человеческий фактор. Я CEO, моя задача — чтобы на них работали хорошие менеджеры, чтобы был мерч, форма, девайсы, чтобы они хорошо себя чувствовали на буткемпе — это то, чем мы должны их обеспечить. Вот вторая уже составляющая — насколько они прислушиваются к тому, что пытаются им донести — это уже второй момент. И тут, к сожалению, видимо, донести всего не удалось.

Касательно состава по CS:GO, возвращение Zeus было выгодно для обеих сторон, потому что у него особо не было вариантов, чтобы остаться. Точнее он был, но не на тех условиях, которые он хотел. Не было шантажа и отжимания. Чуть выше зарплата, которая была выше и когда он раньше выступал за Na’Vi. Также мы не мешаем его личным проектам, лишь бы это не мешало его игре.

Касательно команды в Dota 2. Александр «XBOCT» Дашкевич с точки зрения всех его качеств и характеристик идеально подходит на должность тренера. Сейчас я вижу его очень мотивированным. Мы много переписывались, встречались вчера — он действительно заряжен. В составе игроков я бы очень хотел увидеть Романа «Resolut1on» Фоминока. Я сделаю всё возможное для этого. В целом до конца месяца, скорее всего, никаких новостей не будет. Есть три рабочих варианта. Один — это текущие ребята плюс небольшой добор из двух человек. Есть вариант совсем кардинальный, мы тоже его рассматриваем. Есть полукардинальный вариант. Подробнее сейчас ничего не могу рассказать», — сообщил Евгений.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2
Новости. Киберспорт
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