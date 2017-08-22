Алексей «cYpher» Янушевский: хочу стать идеальным игроком

Киберспортивная организация Virtus.pro выпустила видео с участием профессионального игрока в Quake Champions Алексея «cYpher» Янушевского, где киберспортсмен рассказал о возвращении на соревновательную сцену и дальнейших планах.



«Я хотел закончить карьеру лет шесть-семь назад, когда мне был 21 год. Я тогда выиграл достаточное количество турниров, чтобы понять, что здесь моя роль окончена. В итоге всё происходило так, что я не мог найти себя. Соревновательный аспект оставался. Я играл из-за того, что были соревнования.



Сейчас я понял, что весь опыт и знания, который я получил за 10 лет, хочется объединить и стать идеальным игроком. Завершить карьеру на самой высокой ноте. На фоне этого уже пробовать сделать что-то за пределами игровой карьеры, но при этом оставаться в сфере киберспорта», — рассказал cYpher.



cYpher является одним из самых титулованных игроков в СНГ по дисциплине Quake. На счету игрока четыре победы на турнире QuakeCon, а также ряд титулов на ESWC, ASUS Open, DreamHack и других соревнованиях. Игрок смог отобраться на QuakeCon 2017, однако вынужден пропустить его из-за визовых проблем.